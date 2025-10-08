Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da tarihi eser olarak değerlendirilen taş bloklar ele geçirildi

        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen taş bloklar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 13:33 Güncelleme: 08.10.2025 - 13:53
        Çankırı'da tarihi eser olarak değerlendirilen taş bloklar ele geçirildi
        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen taş bloklar ele geçirildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hacılar köyünde yapılan devriye sırasında R.K'ye ait evin bahçesindeki taşlar ekiplerin dikkatini çekti.

        Bölgede yapılan incelemelerin ardından Çankırı Müze Müdürlüğüne haber verildi. Doğu Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen taş bloklara el konuldu.

        Ev sahibi, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

