Çankırı'da tarihi eser olarak değerlendirilen taş bloklar ele geçirildi
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen taş bloklar ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hacılar köyünde yapılan devriye sırasında R.K'ye ait evin bahçesindeki taşlar ekiplerin dikkatini çekti.
Bölgede yapılan incelemelerin ardından Çankırı Müze Müdürlüğüne haber verildi. Doğu Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen taş bloklara el konuldu.
Ev sahibi, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
