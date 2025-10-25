Çankırı'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı
Sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 18 ACG 885 plakalı hafif ticari araç, 06 AEN 16 plakalı otomobil ve 18 ABS 109 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi Tuzlubağları yol ayrımında çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan S.K, A.K, N.E, F.E, A.K, G.K, G.Y, A.S. ve E.G. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
