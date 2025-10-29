Orta'da fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları daha sonra, meydanda düzenlenen programla devam etti.

Yürüyüşe katılan vatandaşlar ellerinde meşaleler ve bayraklarla marşlar söylerken, evlerinin balkonlarından izleyen vatandaşlar ise korteji alkışlayarak destek verdi.

