        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Orta'da fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi

        Cumhuriyetin 102. yıldönümü kutlamaları kapsamında, Orta Belediyesi tarafından fener alayı yürüyüşü yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 23:39 Güncelleme: 29.10.2025 - 23:42
        Orta'da fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi
        Cumhuriyetin 102. yıldönümü kutlamaları kapsamında, Orta Belediyesi tarafından fener alayı yürüyüşü yapıldı.

        Orta Kaymakamlığı önünden hareket eden kortej yürüyüşü Çarşı Meydanı'na sürdü.

        Yürüyüşe katılan vatandaşlar ellerinde meşaleler ve bayraklarla marşlar söylerken, evlerinin balkonlarından izleyen vatandaşlar ise korteji alkışlayarak destek verdi.

        Cumhuriyet Bayramı kutlamaları daha sonra, meydanda düzenlenen programla devam etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

