Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da haber alınamayan kişi için arama çalışması başlatıldı

        Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde haber alınamayan 30 yaşındaki kişinin bulunması için çalışma yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 19:02 Güncelleme: 05.11.2025 - 19:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da haber alınamayan kişi için arama çalışması başlatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde haber alınamayan 30 yaşındaki kişinin bulunması için çalışma yürütülüyor.

        İlçeye bağlı Yukarıöz köyünün Şeyh İsmail Mahallesi'nde sabah saatlerinde evden ayrılan sara hastası O.S'nin akşam eve dönmemesi üzerine yakınları, 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu.

        İhbar üzerine köye gelen AFAD ve jandarma ile Tüm Afetlerde Arama Kurtarma (TASKUT) ekiplerince bölgede arama çalışması başlatıldı.

        Yürütülen çalışmalarda O.S'ye ait bir ize rastlanamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sındırgı için 'afet bölgesi' açıklaması
        Sındırgı için 'afet bölgesi' açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        5 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        5 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Baba ile oğlu kasapta öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Baba ile oğlu kasapta öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        "Putin-Trump zirvesi için koşullar sağlanmadı"
        "Putin-Trump zirvesi için koşullar sağlanmadı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Filmden çıkarıldı
        Filmden çıkarıldı
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?

        Benzer Haberler

        Sakarcören köyünde yol çalışmaları devam ediyor
        Sakarcören köyünde yol çalışmaları devam ediyor
        Çankırı'da araçların üzerinde gezinen tilki kamerada
        Çankırı'da araçların üzerinde gezinen tilki kamerada
        Çankırı'da dağcılar Cumhuriyet'in 102. yılını Ilgaz Dağı'nın zirvesinde kut...
        Çankırı'da dağcılar Cumhuriyet'in 102. yılını Ilgaz Dağı'nın zirvesinde kut...
        Şabanözü'nde Filistin'e destek kermesi düzenlendi
        Şabanözü'nde Filistin'e destek kermesi düzenlendi
        Çankırı Yer Altı Tuz Şehri'nde "Kaya Tuzundan Gelen Şifa" konferansı düzenl...
        Çankırı Yer Altı Tuz Şehri'nde "Kaya Tuzundan Gelen Şifa" konferansı düzenl...
        Şabanözü'nde "Günümüzde ailemizi bekleyen tehlikeler" konferansı düzenlendi
        Şabanözü'nde "Günümüzde ailemizi bekleyen tehlikeler" konferansı düzenlendi