Çankırı'da haber alınamayan kişi için arama çalışması başlatıldı
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde haber alınamayan 30 yaşındaki kişinin bulunması için çalışma yürütülüyor.
İlçeye bağlı Yukarıöz köyünün Şeyh İsmail Mahallesi'nde sabah saatlerinde evden ayrılan sara hastası O.S'nin akşam eve dönmemesi üzerine yakınları, 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu.
İhbar üzerine köye gelen AFAD ve jandarma ile Tüm Afetlerde Arama Kurtarma (TASKUT) ekiplerince bölgede arama çalışması başlatıldı.
Yürütülen çalışmalarda O.S'ye ait bir ize rastlanamadı.
