Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'nın yaran kültürü hazırlanan kitapla gelecek nesillere aktarılacak

        Çankırı'nın yaran kültürü, "Somut Olmayan Kültürel Mirasımız Türk Sohbet Geleneği ve Yaran" kitabıyla gelecek nesillere aktarılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 15:26 Güncelleme: 24.11.2025 - 15:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'nın yaran kültürü hazırlanan kitapla gelecek nesillere aktarılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çankırı'nın yaran kültürü, "Somut Olmayan Kültürel Mirasımız Türk Sohbet Geleneği ve Yaran" kitabıyla gelecek nesillere aktarılacak.

        İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen "Dijital Kültür Gelişmeleri Karşısında Yerel Kültürün Sahiplenilmesi Projesi" kapsamında araştırmacı-yazar Aydın Demiröz tarafından hazırlanan "Somut Olmayan Kültürel Mirasımız Türk Sohbet Geleneği ve Yaran" adlı kitap yayımlandı.

        Demiröz, yaptığı yazılı açıklamada, katıldığı bir konferans üzerine kitabı yazmaya başladığını belirterek, "Kitabımda sohbet kültürümüzün doğuşunun nedenleri ve tarihi süreci üzerinde durdum. Ülkemiz sınırları içinde ve Türk dünyasındaki sohbet örneklerini yaran kültürümüzle mukayeseli bir şekilde okuyucunun bilgisine sundum. Yüzyıllardır süregelen bu kadim gelenek, Anadolu’nun taşına, toprağına, türküsüne sinmiş, bir toplumsal ahlak ve dayanışma biçimi olarak kültürümüzün özünü şekillendirmiştir." ifadesini kullandı.

        Çankırı yaran kültürünün Türk sohbet geleneğinin en canlı, en bütüncül örneklerinden biri ve yarenin her davranışında bir ölçü, her sözünde bir hikmet olduğunu aktaran Demiröz, açıklamasında şunları ifade etti:

        "Yaran, bir dost meclisinden öte toplumun ahlak aynası, geleneklerin yaşayan sahnesidir. Bu kitap, yaranın oyunlarını, ritüellerini, kıyafetlerini, yaren evini, musikisini ve sohbet düzenini ayrıntılarıyla ele alırken, aynı zamanda bu kültürün sosyolojik, tarihi ve estetik yönlerini de anlatmaktadır. Bu kitapta, bugüne kadar yayımlanan yaran kitaplarında görmediğimiz iki önemli bilgiyle karşılaşıyoruz. Biri 1980’li yıllarda Çankırı yaran kültürünün tiyatro oyunu olarak yazılıp yurt içinde ve yurt dışında sahnelendiği bilgisidir. Diğeri de Halil Bedi Yönetken'in Çankırı'da derleme çalışmaları yaparken yaran kültürü üzerine yazdığı makalesinde, 'Çankırı sohbeti bir gün bütün otantik dekoru ve mahiyetiyle muhakkak milli bir Türk operasında yer almalı ve sohbetin bütün ezgileri oyun figürleri böyle bir eserde kullanılmalıdır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Nüfus 86 milyona dayandı
        Nüfus 86 milyona dayandı
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        "En büyük kozları duran toplar"
        "En büyük kozları duran toplar"
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        Taksi durağına kurşun yağmuru! Bir taksici öldü!
        Taksi durağına kurşun yağmuru! Bir taksici öldü!
        Kompresör vahşetinde kahreden ayrıntı... Katiliyle halay çekmiş!
        Kompresör vahşetinde kahreden ayrıntı... Katiliyle halay çekmiş!
        "Büyük takım refleksi!"
        "Büyük takım refleksi!"
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        Otel yangınında ölenlerin ailesinden tazminat istediler!
        Otel yangınında ölenlerin ailesinden tazminat istediler!
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi
        Alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi
        Çankırı'da "yaran geceleri" başladı
        Çankırı'da "yaran geceleri" başladı
        Takla atan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı
        Takla atan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı
        Çankırı'da anaokuluna Keloğlan ismi verildi
        Çankırı'da anaokuluna Keloğlan ismi verildi
        Korgun'da Kış Tedbirleri Toplantısı yapıldı
        Korgun'da Kış Tedbirleri Toplantısı yapıldı
        Çankırı'da aile hekimlerine Anadolu'nun ilk şifahanelerinden Taş Mescit'te...
        Çankırı'da aile hekimlerine Anadolu'nun ilk şifahanelerinden Taş Mescit'te...