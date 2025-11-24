Çankırı'da kaybolan kişi ölü bulundu

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çakırtekin'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Ekiplerce havadan termal dron ve karadan yapılan arama sonucunda şahsın Sarıdağ mevkisinde cansız bedenine ulaşıldı.

İlçeye bağlı Karatekin köyünde yaşayan sağır ve dilsiz olduğu öğrenilen 62 yaşındaki Veli Çakırtekin, iddiaya göre sabah saatlerinde av için köyden ayrıldı.

