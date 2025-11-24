Şabanözü'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

–Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Şabanözü Şehit Murat Somuncu Ortaokulu Konferans Salonu'ndaki program saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Şabanözü İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldız yaptı.

Eğitimin insanlığın varoluşundan bu güne kadar devam ettiğine dikkati çeken Milli Eğitim Müdürü Yıldız, Peygamberimizin ,'Ya öğreten ol, ya öğrenen ol, ya dinleyen ol, ya da ilmi destekleyen ol. Beşincisi olma, helâk olursun!' sözlerini hatırlattı.

Program, öğrencilerin çeşitli gösteri ve sunumlarının ardından mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreni ile sona erdi.

Programa, Şabanözü Kaymakamı Emre Urhan, Belediye Başkanı Faik Özcan, kurum amirleri ve öğretmenler katıldı.