        Çankırı'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi

        Çankırı'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi

        Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

        Giriş: 08.12.2025 - 10:15 Güncelleme: 08.12.2025 - 10:15
        Çankırı'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi
        Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

        İlçeye bağlı Yukarı Meydan köyünde Kemal K.'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki Veysel K.'ya ait eve de sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, arazöz, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye yangına müdahale etti.

        Ekiplerce söndürülen yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

