Çankırı'da çiftçiler 800 hektarda kuraklığa dayanıklı sertifikalı tohum deniyor

MUSTAFA ÇALKAYA - Çankırı'da 800 hektar arazide iklim değişikliğinin etkilerinden dolayı yaşanan kuraklığa dayanaklı sertifikalı tohumlarla daha yüksek verim elde edilmeye çalışılıyor.

Son yıllarda daha da belirgin hissedilen kuraklıkla mücadele edebilmek için, çiftçiler daha önce kullandıkları tohumları değiştiriyor. Bu kapsamda Çankırı'da yeni tohumlar denenmeye başlandı.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, AA muhabirine, kentin tarım, hayvancılık ve sanayide sürekli geliştiğini söyledi.

Tarımdan elde edilen kazanımların şehir için çok önemli olduğunu belirten Taşolar, "Bizim şu anki gündemimiz aslına bakarsanız Türkiye'nin, dünyanın gündemi, kuraklık ve iklim değişikliği. Bu anlamda Çankırı olarak bir yılı aşkın bir süredir bir seferberlik halinde kuraklık ve iklim değişikliği ile mücadele etmeye başladık. Şimdi buradaki yaptığımız çalışma iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadelenin bir parçası." ifadesini kullandı.

Taşolar, mücadelenin bir parçasının da TARSİM'i yaygınlaştırmak olduğuna işaret ederek, "Biz 1,5 yıldan beri TARSİM'in ilimiz genelinde artması için büyük bir mücadele veriyoruz. Son 1 yıl içinde TARSİM poliçe sayısını yüzde 40 artırdık ve geçtiğimiz dönemde de bunun bize çok büyük kazanımını sağladık." dedi. Kentte, kuraklığa dayanıklı sertifikalı tohum ekimi yaptıklarına dikkati çeken Taşolar, "Bu anlamda arkadaşlarımız ve il tarım müdürlüğümüz çalışma yaptılar. 4 sertifikalı tohum üzerinde mutabık kaldılar ve biz şu anda Çankırı'da sertifikalı tohumun özendirilmesiyle ilgili hem idareciler hem siyasiler olarak bir irade koyuyoruz. Bunun sonuçlarında da kuraklık ve iklimle mücadelede kazanımlar sağlayacağız ve önemli adımlar atacağız. Eğer ki çiftçilerimiz tarım sigortalarını ihmal etmeyip eğer sertifikalı tohum kullandıkları müddetçe biz kuraklıkla ve iklim değişikliğiyle mücadelede çok daha ön planda, ön adım atmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Çankırı İl Başkanı Koray Erdoğan da Karadayı köyünde yaklaşık 800 dönüm arazide toprakla buğdayı buluşturduklarını belirterek, "Burada sertifikalı tohum kullanımı yüzde 20 civarında tarımda verime katkı sağlıyor. Arazinin işlenmesi, gübre kullanılması ve ilaçlamanın zamanında yapılması, bunların hepsi bir etken." diye konuştu. Bölgede özellikle çeltik ve buğday yetiştiğini kaydeden Erdoğan, çeltikte de gübreleme ve sertifikalı tohum kullanımıyla verimde artış gözlendiğini söyledi. Erdoğan çiftçilerin suyu israf etmeden kullanması gerektiğine işaret ederek, Çankırı'da yapılan sulama yatırımlarının çiftçilere faydalı olduğunu aktardı. Çiftçilerin pas hastalığına dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, bu hastalığa karşı ilaçlama yapılması gerektiğini kaydetti. - "Kuraklığa dayanıklı çeşitlerin ilimizde yaygınlaşması amacıyla böyle bir faaliyete giriştik" Çankırı İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ahmet Çam da kentte tarımsal faaliyetlerin 240 bin 570 hektarda yürütüldüğünü belirterek, bunun yüzde 70'ini hububat ekiminin oluşturduğunu söyledi.

Tahıl üretiminin genelde kıraç alanlarda yapıldığına dikkati çeken Çam, "Kıraç alanlarda yaptığımız için son dönemlerde yaşanan iklim değişiklikleri, yağış miktarındaki düzensizlikler ve kuraklık nedeniyle bizler de ilimizde bir demonstrasyon çalışması yaptık. Kuraklığa dayanıklı çeşitleri deneyelim dedik. Hem sertifikalı tohumunun çiftçilerimiz tarafından ekilmesinin yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla hem de kuraklığa dayanıklı çeşitlerin ilimizde yaygınlaşması amacıyla böyle bir faaliyete giriştik. " ifadesini kullandı. Çam, kuraklığa dayanıklı tohumları denemek için 800 dekar alanda üretime başlanıldığına işaret ederek, sertifikalı tohumların daha verimli olduğunu vurguladı. - "Kuraklığa dayanıklı buğday tohumu arıyoruz" Çiftçi Seyit Mehmet Erdoğan da daha önce bölgede denenmeyen tohumları ektiklerini belirterek, "Bunları biz ilk deniyoruz. Bunları tekrar bir de sulu alanda deneyeceğiz. Maksadımız o. Diğerleri hiç denenmedi. İşte bu arazide üçe, dörde böldük. Bir kısmına bir cins, bir kısmına bir cins tohum ektik. Biz artık bu değişen iklim şartlarını da göz önüne alarak kuraklığa dayanıklı buğday tohumu arıyoruz. Sonuç iyi olursa herkese önereceğiz." dedi.