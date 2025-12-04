Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Şabanözü'nde Kimlik Gelişimi ve Ahlaki Değerler semineri düzenlendi

        Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde lise öğrencilerine yönelik Kimlik Gelişimi ve Ahlaki Değerler semineri düzenlendi.

        Giriş: 04.12.2025 - 20:58
        Şabanözü'nde Kimlik Gelişimi ve Ahlaki Değerler semineri düzenlendi
        Çankırı’nın Şabanözü ilçesinde lise öğrencilerine yönelik Kimlik Gelişimi ve Ahlaki Değerler semineri düzenlendi.

        Şehit Dilaver Karsavuranoğlu Çok Programlı Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminere, konuşmacı olarak çocuk gelişim uzmanı ve aile danışmanı Özlem Gınık katıldı.

        Gınık, seminerde, sosyal medya içeriklerinin kimlik gelişimi üzerindeki olumsuz etkilerinden örmekler vererek, buna karşı izlenmesi gereken yol haritası konusunda öğrencilere bilgiler aktardı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldız ise Gınık’a teşekkür ederek, öğrenciler açısından seminerin çok yararlı olduğunu kaydetti.

