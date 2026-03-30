Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri Haberleri

        Çankırı'da "Genç Girişimciler Proje Atölyesi" programı düzenlendi

        Çankırı'da gençlerin girişimcilik potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik "Genç Girişimciler Proje Atölyesi" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 16:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da "Genç Girişimciler Proje Atölyesi" programı düzenlendi

        Çankırı'da gençlerin girişimcilik potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik "Genç Girişimciler Proje Atölyesi" programı düzenlendi.

        Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ve Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kentteki bir otelde düzenlenen programda, yaklaşık 100 lise öğrencisi girişimcilik ekosistemiyle buluşturuldu.

        İki gün süren eğitim programı kapsamında öğrenciler iş fikri geliştirme, girişimcilik ve AR-GE süreçlerine yönelik uygulamalı eğitimler aldı, teorik bilgiyi pratiğe dönüştürme imkanı buldu.

        Alanında uzman kişiler rehberliğinde yürütülen atölye çalışmalarında gençlere proje yazma becerisinin yanında, analitik düşünme, ekip içinde sorumluluk alma, etkili iletişim ve çözüm odaklı yaklaşım geliştirme gibi kritik yetkinlikler kazandırıldı.

        Bu kapsamda öğrenciler, geliştirdikleri yenilikçi fikirleri somut projelere dönüştürerek jüri karşısında sunma deneyimi yaşadı.

        Program sonunda başarılı bulunarak derece alan projeleri hazırlayanlara Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, KUZKA Genel Sekreteri Mehmet Akif Eraslan ve İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık tarafından ödülleri takdim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
