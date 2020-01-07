Çankırı'da 20 köy yolu kapandı

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Çankırı genelinde etkisini gösteren kar yağışından dolayı 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi'nden edinilen bilgiye göre, Ilgaz'da 4, Orta'da 6, Kurşunlu'da 4, Atkaracalar'da da 6 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda 111 köy yolu ulaşıma açıldı. Ekipler kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

ÇANKIRI 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:32

GÜNEŞ 08:02

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AKŞAM 17:40

YATSI 19:06

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