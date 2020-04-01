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Çankırı’daki karantina sona eriyor Karantina bu akşam 22.00'de bitiyor

İHA

Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlı Aliözü köyünde tedbir amaçlı uygulanan karantinanın bugün itibari ile sona ereceği bildirildi.

Çankırı’daki karantina sona eriyor Karantina bu akşam 22.00'de bitiyor

Çankırı’nın Çerkeş ilçesine bağlı Aliözü köyünde tedbir amaçlı uygulanan karantinanın bugün itibari ile sona ereceği bildirildi.

İlçeye bağlı Aliözü köyünde, şehir dışından cenazeye gelen bir kişinin dönüşte yaptırdığı testin pozitif çıkması sonucunda köye giriş ve çıkışlar 28 Mart itibariyle geçici süreyle durdurulmuştu. Dört gün süren karantina sonrasında Çankırı Valiliği, karantina uygulamasının bugün sona ereceğini bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Çerkeş ilçemiz Aliözü köyünde 28 Mart Cumartesi günü saat 22.00’da başlayan karantina uygulaması, yapılan değerlendirmeler sonucu İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla 1 Nisan Çarşamba günü (bugün) saat 22.00 itibariyle sonlandırılacaktır" ifadelerine yer verildi.

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