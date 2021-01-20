Çankırı'da faturasız satış yapılan 8 akaryakıt istasyonuna soruşturma



Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) ÇANKIRI'da jandarmanın denetimlerinde faturasız akaryakıt satışı yapıldığı belirlenen 8 akaryakıt istasyonuna yönelik soruşturma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 2020 yılı içinde yapılan denetimlerde, 8 ayrı akaryakıt istasyonunda, toplam 941 bin 754 litre motorinin dolum, alış ve satış verilerinin otomasyon sistemine girilmediği, otomasyon sistemi ile mali hafıza raporlarının uyuşmadığı ve faturasız akaryakıt satışı yapılarak vergi kaybına neden olunduğu tespit edildi. Akaryakıt istasyonlarıyla ilgili '5015 sayılı petrol piyasası kanununa muhalefet' suçundan soruşturma başlatıldı. 8 istasyonla ilgili gerekli bilgi ve belgeler, idari yaptırım uygulanmak üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) gönderildi. 2017-2019 yılları arasında jandarmanın akaryakıt istasyonlarında yaptığı denetimlerin ardından EPDK tarafından 14 ayrı istasyona toplam 4 milyon 871 bin 381 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.

DHA-Genel Türkiye-Çankırı Ramazan SARICI

2021-01-20 16:20:35



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