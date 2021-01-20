Çankırı'da faturasız satış yapılan 8 akaryakıt istasyonuna soruşturma

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çankırı'da faturasız satış yapılan 8 akaryakıt istasyonuna soruşturma

DHA

Çankırı'da faturasız satış yapılan 8 akaryakıt istasyonuna soruşturma


Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) ÇANKIRI'da jandarmanın denetimlerinde faturasız akaryakıt satışı yapıldığı belirlenen 8 akaryakıt istasyonuna yönelik soruşturma başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 2020 yılı içinde yapılan denetimlerde, 8 ayrı akaryakıt istasyonunda, toplam 941 bin 754 litre motorinin dolum, alış ve satış verilerinin otomasyon sistemine girilmediği, otomasyon sistemi ile mali hafıza raporlarının uyuşmadığı ve faturasız akaryakıt satışı yapılarak vergi kaybına neden olunduğu tespit edildi. Akaryakıt istasyonlarıyla ilgili '5015 sayılı petrol piyasası kanununa muhalefet' suçundan soruşturma başlatıldı. 8 istasyonla ilgili gerekli bilgi ve belgeler, idari yaptırım uygulanmak üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) gönderildi. 2017-2019 yılları arasında jandarmanın akaryakıt istasyonlarında yaptığı denetimlerin ardından EPDK tarafından 14 ayrı istasyona toplam 4 milyon 871 bin 381 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.
DHA-Genel Türkiye-Çankırı Ramazan SARICI
2021-01-20 16:20:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum'da hastane dönüşü feci kaza; uzman çavuş, eşi ve oğlu öldü (2)
YEREL HABERLER Erzurum'da hastane dönüşü feci kaza; uzman çavuş, eşi ...
Erzurum'da hastane dönüşü feci kaza; uzman çavuş, eşi ve oğlu öldü (2)
YEREL HABERLER Erzurum'da hastane dönüşü feci kaza; uzman çavuş, eşi ...
Uzman Çavuş Koca ve ailesi toprağa verildi Kazada hayatını kaybeden aile Çankırı'da defnedildi
YEREL HABERLER Uzman Çavuş Koca ve ailesi toprağa verildi Kazada ...
Çankırı'da yaban hayvanları kara kışta unutulmadı
YEREL HABERLER Çankırı'da yaban hayvanları kara kışta unutulmadı