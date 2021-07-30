Çankırı'da orman alanlarına giriş yasaklandı

Çankırı'da orman alanlarına girişlerin yasaklandığı bildirildi.

Çankırı Valiliği tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu'nun 30 Temmuz 2021 tarih ve 1 nolu kararı ile ilimiz sınırları içerisinde belirlenen mesire alanları hariç olmak üzere; ormanlara piknik yapmak ve hayvan otlatmak başta olmak üzere her türlü giriş 15 Eylül 2021 günü bitimine kadar yasaklanmıştır" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.