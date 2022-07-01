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CHP'li Özel: Erken değil, derhal seçim

DHA

CHP'li Özel: Erken değil, derhal seçim


Ramazan SARICI/ ÇANKIRI, (DHA)CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Biz hükümete bir kez daha derhal seçim çağrısı yapıyoruz. Erken de değil, derhal seçim. Bu elektrik, doğal gaz, benzin fiyatlarıyla bir kışın daha geçmesi mümkün değildir" dedi.
CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Çankırı'nın Eldivan ilçesini ziyaret etti. Esnaf ziyaretinin ardından partililerle görüşen Özel, basın açıklaması yaptı. Özel, "Burada gördüğümüz, konuştuğumuz vatandaşların hepsi de başta hayat pahalılığı olmak üzere Türkiye'de yaşanan bütün sorunları en derinlemesine yaşadıklarını ve hissettiklerini ifade ediyorlar" dedi. Yem fiyatlarının arttığını aktaran Özel, "Büyükbaş hayvan besleyenler yem fiyatını geçen sene Kurban Bayramının öncesinde 100105 liraya alıyordu. Bugün 295 liraya alıyorlar. Durum ortada. Küçükbaş hayvanda en ucuz yemin 350360 liraya geldiği bir noktada kimse artık burada besicilik yapabilecek durumda değil. Geçen seneden bugüne mazotun fiyatı 45 kat artmış durumda. Bu durumda bırakın gidip tarlayı sürmeyi traktörü tarlaya götürecek hali yok insanların. Bir depo 70 litre mazotun 2 bin liranın üzerine çıktığı bir yerde kim nasıl çiftçilik yapsın? Kim nasıl besicilik yapsın?" diye konuştu.
'DERHAL SEÇİM ÇAĞRISI YAPIYORUZ'
Hükümete seçim çağrısında bulunan Özel, konuşmasına şöyle devam etti:
"Biz hükümete bir kez daha derhal seçim çağrısı yapıyoruz. Erken de değil, derhal seçim. Çünkü bir kışı daha geçiremeyecek bu insanlar. Bu elektrik, doğal gaz, benzin fiyatlarıyla bir kışın daha geçmesi mümkün değildir. Ekim, Kasım ayında yönetimi devraldığımız takdirde uygulayacağımız sosyal tarifelerle önümüzdeki kışı, yoksulumuza rahat geçirteceğiz. Ama bu iktidar eskiden gücünü aldığı kesimlere şimdi sırtını dönmüş durumda. Bugüne kadar yapmış oldukları olumlu hizmetler varsa onlara teşekkür ederiz ama bıçak kemiktedir. Artık alacak nefes, dayanacak güç kalmamıştır. Bu sebepten bir kez daha derhal seçim çağrımızı yeniliyoruz." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Çankırı / Eldivan Ramazan SARICI
2022-07-01 19:06:15

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