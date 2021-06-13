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Çankırı Valiliği'nden isim değişikliği haberlerine yalanlama

Çankırı Valiliği, "Oğluna Recep Tayyip ismini verdi şimdi değiştiremiyor” başlıklı haberi yalanladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Nüfus müdürlüklerimize söz konusu talebe ilişkin randevu ya da herhangi bir resmi başvurunun bulunmadığı tespit edilmiştir" denildi.

Son dakika: Çankırı Valiliği'nden isim değişikliği haberlerine yalanlama
Çankırı Valiliği'nden isim değişikliği haberlerine yalanlama
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HABERTURK.COM

Çankırı Valiliği, bazı basın yayın organlarında yer alan "Oğluna Recep Tayyip ismini verdi şimdi değiştiremiyor” başlıklı haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 39. maddesindeki 'Mahkeme kararı olmadıkça, kişisel durum sicilinin hiçbir kaydında düzeltme yapılamaz' hükmü ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 35. Maddesinin birinci fıkrasındaki 'Kesinleşmiş mahkeme hükmü olmadıkça nüfus kütüklerinin hiçbir kaydı düzeltilemez ve kayıtların anlamını ve taşıdığı bilgileri değiştirecek şerhler konulamaz…' hükmünde açıkça belirtildiği gibi kesinleşmiş mahkeme kararı olmadıkça nüfus kütüklerindeki hiçbir kayıt düzeltilememekte ve kayıtların anlamını veya taşıdığı bilgileri değiştirecek şerhler konulamamaktadır" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun geçici 11. maddesi uyarınca yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan, genel ahlaka uygun olmayan, toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen ad ve soyadları, mahkeme kararı aranmaksızın, il veya ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilmekte, nüfus personelinin re'sen kişinin nüfus kayıtlarında yer alan ismini değiştirme veya düzeltme yetkisi de bulunmamaktadır. Bu itibarla, basın haberinde bahsi geçen ismin 5490 sayılı Kanunun Geçici 11. maddesi kapsamında değerlendirilmesi ve il/ilçe kurulu kararıyla düzeltilmesi mümkün olmadığından, mahkeme kararı olmaksızın düzeltilmesi olanaksızdır."

Valilik açıklamasında, "Öte yandan nüfus müdürlüklerimize söz konusu talebe ilişkin randevu ya da herhangi bir resmi başvurunun bulunmadığı tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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