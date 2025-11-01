Habertürk
Habertürk
        Altın fiyatlarında ibre aşağı yönlü! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

        Altın fiyatları 1 Kasım 2025 Cumartesi günü verileri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Güvenli liman altın, ABD-Çin arasındaki ticaret geriliminin piyasalar üzerinde yarattığı baskının hafiflemesi ve ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası satıcılı seyrini sürdürdü. Haftanın son işlem gününe 4 bin dolar üzerinde başlayan altının ons fiyatı, 3 bin 991 dolar seviyesine kadar geriledi. Saat 15.30 itibarıyla ise 4.010 dolardan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte, 1 Kasım 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2025 - 00:03 Güncelleme: 01.11.2025 - 00:03
        1

        Altın fiyatları canlı ve anlık rakamlar yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Altın fiyatları, ABD-Çin ticaret geriliminin tansiyonunun düşmeye başlaması ve Fed kararı sonrası Jerome Powell'ın açıklamaları ile kayıplarını sürdürdü. Haftanın son işlem gününde 3.991 dolara kadar gerileyen altının ons fiyatı, saat 15.30 itibarıyla ise 4.010 dolardan işlem gördü. Serbest piyasada gram altın 5400 TL’nin üzerinde seyrediyor. Peki, bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın fiyatı kaç TL? İşte 1 Kasım 2025 Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.423,6230

        Satış: 5.424,3660

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.009,69

        Satış: 4.010,56

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 8.677,8000

        Satış: 8.868,8400

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 34.711,1900

        Satış: 35.366,8700

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 36.593,00

        Satış: 36.863,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 17.301,44

        Satış: 17.737,63

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 34.711,35

        Satış: 35.366,77

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 37.247,88

        Satış: 38.188,48

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.092,62

        Satış: 4.178,64

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.121,00

        Satış: 5.356,48

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 91.144,00

        Satış: 92.016,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
