        CANLI ALTIN FİYATLARI 10 EKİM 2025 || Rekor sonrası altında sert düşüş! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında sert düşüş! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

        Altın fiyatları 10 Ekim 2025 Cuma verileri araştırılıyor. Alım satım yapmak isteyenler, canlı ve anlık rakamları merak ediyor. Tarihi zirvenin ardından sarı metal sert bir düşüş yaşadı. Gazze'de imzalanan ateşkes anlaşması ve ABD dolarındaki güçlenme, altın fiyatlarında satış baskısını artırdı. Çarşamba günü 4 bin 59 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören ons altın, bugün yüzde 2'den fazla değer kaybederek 4 bin doların altına indi. Güncel verilere göre altının ons fiyatı 3 bin 978 dolar seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 10 Ekim 2025 güncel altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2025 - 08:00 Güncelleme: 10.10.2025 - 08:00
        1

        Altın fiyatları 10 Ekim 2025 alış-satış tablosu yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İsrail ve Hamas’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın arabuluculuğunda Gazze’de ateşkes anlaşmasına varması, küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. Jeopolitik tansiyonun düşmesiyle yatırımcılar borsalara ve riskli varlıklara yöneldi. Tarihi zirvenin ardından altın fiyatlarında sert bir düşüş yaşandı. Ons altın 4 bin doların altına indi. Bu düşüşte, Gazze’deki ateşkesin yanı sıra doların güçlenmesi de etkili oldu. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 10 Ekim 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı.

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.327,7150

        Satış: 5.328,4550

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.977,49

        Satış: 3.978,65

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 8.524,3400

        Satış: 8.712,0200

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 34.093,6800

        Satış: 34.736,7900

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 36.168,00

        Satış: 36.823,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 16.991,44

        Satış: 17.419,75

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 34.089,41

        Satış: 34.732,97

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 37.403,23

        Satış: 38.347,55

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.055,97

        Satış: 4.166,17

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.061,45

        Satış: 5.338,25

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 90.085,00

        Satış: 91.704,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
