        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 10 EYLÜL 2025: Altında yükseliş sürüyor! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, ons ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 10 Eylül 2025 Çarşamba günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle rekor seviyelere yakın işlem görmeye devam ediyor. Doların zayıflaması ve tahvil getirilerindeki düşüş de altına olan talebi artırıyor. Saat 07.55 itibarıyla ons altın, 3 bin 3633 dolar seviyesinde seyrediyor. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 10 Eylül 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2025 - 07:58 Güncelleme: 10.09.2025 - 07:58
        1

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve düğün, nişan gibi organizasyonlar için altın almak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde ufak çaplı gerilemeler yaşansa da altın fiyatları tarihi zirveye yakın seyrediyor. Doların zayıflaması ve tahvil getirilerindeki düşüş, bu ay Fed'in faiz indirimine dair artan beklentilerle birlikte altına olan talebi artırıyor. Saat 07.55 itibarıyla gram altın 4.832 TL’den işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, ons ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 10 Eylül 2025 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.831,7560

        Satış: 4.832,2080

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.632,21

        Satış: 3.633,07

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 7.730,8100

        Satış: 7.900,6600

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 30.923,2400

        Satış: 31.506,0000

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 31.768,00

        Satış: 32.056,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 15.419,43

        Satış: 15.807,78

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 30.935,53

        Satış: 31.518,87

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 32.551,49

        Satış: 33.370,79

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.676,90

        Satış: 3.698,70

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.445,51

        Satış: 4.690,05

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 79.127,00

        Satış: 80.018,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
