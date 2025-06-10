Altın fiyatları 10 Haziran 2025 alış-satış tablosu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından inceleniyor. Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları negatif seyrini sürüyor. Altının onsu, ABD-Çin ticaret görüşmeleri turunun en büyük iki ekonomi arasındaki ticari gerginliklerin azaltılabileceği umudunu vermesiyle denge kazanma çabasında. Ons altın, dün gün içerisinde bir miktar yükselerek 3 bin 314 dolar seviyelerini test etti. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 10 Haziran 2025 Güncel altın fiyatları canlı takip ekranı…