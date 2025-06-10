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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 10 HAZİRAN 2025: Bayram dönüşü altın düşüşte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Bayram dönüşü altın düşüşte! 10 Haziran Salı 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Canlı altın fiyatları 10 Haziran Salı günü gündemde en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Yatırımcılar altın piyasasındaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. Güvenli liman olarak kabul edilen altın, önceki hafta yaşadığı yüzde 2'lik değer kaybının ardından haftanın ilk gününde yatay bir seyir izledi. Bugün ise altın fiyatlarında düşüş gözlemleniyor. Gram altın saat 10.10 itibarıyla 4 bin 197 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 10 Haziran 2025 Güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2025 - 07:38 Güncelleme: 10.06.2025 - 10:12
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        1

        Altın fiyatları 10 Haziran 2025 alış-satış tablosu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından inceleniyor. Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları negatif seyrini sürüyor. Altının onsu, ABD-Çin ticaret görüşmeleri turunun en büyük iki ekonomi arasındaki ticari gerginliklerin azaltılabileceği umudunu vermesiyle denge kazanma çabasında. Ons altın, dün gün içerisinde bir miktar yükselerek 3 bin 314 dolar seviyelerini test etti. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 10 Haziran 2025 Güncel altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.197,04

        Satış: 4.197,50

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.316,91

        Satış: 3.317,72

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.714,69

        Satış: 6.862,30

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.858,76

        Satış: 27.365,24

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 27.241,00

        Satış: 27.537,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.387,42

        Satış: 13.724,59

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.858,76

        Satış: 27.365,24

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 28.189,18

        Satış: 28.900,61

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.286,88

        Satış: 3.247,50

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.811,43

        Satış: 4.030,31

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 67.892,00

        Satış: 68.949,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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