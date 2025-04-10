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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 10 NİSAN 2025: Yükseliş sürüyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Canlı altın fiyatları gündemde en çok araştırılan konuların başında geliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e yönelik tarifeleri yüzde 125'e çıkarırken, 75'ten fazla ülke için ek tarifelerin 90 gün durdurulduğu duyurdu. Bu gelişmenin ışığında altın fiyatları tırmanışa geçti. Güne 3765 liradan başlayan gram altın, 07.45 itibarıyla 3820 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 10 Nisan 2025 Altın fiyatları alış-satış rakamları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2025 - 07:44 Güncelleme: 10.04.2025 - 08:11
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        1

        Altın fiyatları 10 Nisan 2025 alış-satış tablosu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından inceleniyor. Haftanın dördüncü gününde altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın 75'ten fazla ülkeye yönelik tarifeleri 90 günlüğüne durdurması ve Çin'e tarife oranını yüzde 125'e çıkarması altını güçlendirdi ve ons bazında rekor seviyelere yaklaştı. Peki, bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın fiyatı kaç TL? İşte 10 Nisan 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

        Gram altın güne 3765 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3749 lira, en yüksek de 3826 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3820 liradan alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.819,8090

        Satış: 3.820,3210

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.081,5200

        Satış: 3.083,8700

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.111,6900

        Satış: 6.246,2200

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 24.444,7400

        Satış: 24.906,5800

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 25.409,00

        Satış: 25.642,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 12.187,20

        Satış: 12.494,35

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 24.450,81

        Satış: 24.912,29

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 25.416,61

        Satış: 26.059,38

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.129,11

        Satış: 3.054,31

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.555,31

        Satış: 3.748,22

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 63.132,00

        Satış: 64.104,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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