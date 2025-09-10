Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 11 EYLÜL 2025: Altında yükseliş sürüyor! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek altın, ons ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 11 Eylül 2025 Perşembe günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle rekor seviyelere yakın işlem görmeye devam ediyor. Doların zayıflaması ve tahvil getirilerindeki düşüş de altına olan talebi artırıyor. An itibarıyla ons altın, 3 bin 642 dolar seviyesinde seyrediyor. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 11 Eylül 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Giriş: 10.09.2025 - 07:58 Güncelleme: 11.09.2025 - 00:06
        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve düğün, nişan gibi organizasyonlar için altın almak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde ufak çaplı gerilemeler yaşansa da altın fiyatları tarihi zirveye yakın seyrediyor. Doların zayıflaması ve tahvil getirilerindeki düşüş, bu ay Fed'in faiz indirimine dair artan beklentilerle birlikte altına olan talebi artırıyor. An itibarıyla gram altın 4.844 TL’den işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, ons ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 11 Eylül 2025 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.843,76

        Satış: 4.844,22

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.641,66

        Satış: 3.642,44

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 7.750,01

        Satış: 7.920,30

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 30.998,95

        Satış: 31.583,38

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 31.879,00

        Satış: 32.052,00

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 15.451,59

        Satış: 15.840,61

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 30.998,95

        Satış: 31.583,38

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 32.406,26

        Satış: 33.213,96

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.686,50

        Satış: 3.698,29

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.461,27

        Satış: 4.689,64

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 79.403,00

        Satış: 80.007,00

