Altın fiyatlarında hareketlilik! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Canlı altın fiyatları gündemde en çok araştırılan konuların başında geliyor. ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde ilerleme kaydedildi. Bu gelişme sonrası altın fiyatları hareketlendi. Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 10.15 itibarıyla 4 bin 204 lira seviyesinden işlem görüyor. Peki, bugün ons altın, tam altın, yarım altın, gram altın, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 11 Haziran 2025 altın fiyatları...
Altın fiyatları 11 Haziran 2025 alış-satış tablosu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından inceleniyor. Geçen hafta 4 bin 305 TL’yi gördükten sonra düşüşe geçen gram altın, yeni haftada yeniden hareketlendi. Bu hafta altın piyasasında yönü ABD ile Çin arasında yaşanan müzakereler belirleyecek. Ticaret müzakerelerinin yanı sıra bugün açıklanacak ABD enflasyon rakamları da altında yönü tayin edecek. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 11 Haziran 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.203,5120
Satış: 4.204,0030
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.338,19
Satış: 3.338,75
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.725,6200
Satış: 6.873,5400
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 26.904,8100
Satış: 27.412,4900
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.389,00
Satış: 27.570,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.409,82
Satış: 13.747,73
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 26.903,72
Satış: 27.411,37
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 27.916,82
Satış: 28.621,50
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.299,67
Satış: 3.250,78
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.832,46
Satış: 4.035,37
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 68.262,00
Satış: 69.031,00