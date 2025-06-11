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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 11 HAZİRAN 2025: Altında ibre yukarı yönlü! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında hareketlilik! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Canlı altın fiyatları gündemde en çok araştırılan konuların başında geliyor. ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde ilerleme kaydedildi. Bu gelişme sonrası altın fiyatları hareketlendi. Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 15.30 itibarıyla 4 bin 201 lira seviyesinden işlem görüyor. Peki, bugün ons altın, tam altın, yarım altın, gram altın, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 11 Haziran 2025 altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2025 - 07:50 Güncelleme: 11.06.2025 - 16:15
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        1

        Altın fiyatları 11 Haziran 2025 alış-satış tablosu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından inceleniyor. Geçen hafta 4 bin 305 TL’yi gördükten sonra düşüşe geçen gram altın, yeni haftada yeniden hareketlendi. Bu hafta altın piyasasında yönü ABD ile Çin arasında yaşanan müzakereler belirleyecek. Ticaret müzakerelerinin yanı sıra bugün açıklanacak ABD enflasyon rakamları da altında yönü tayin edecek. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 11 Haziran 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.201,3430

        Satış: 4.201,8340

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.333,84

        Satış: 3.334,56

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.717,8700

        Satış: 6.865,6100

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.872,0600

        Satış: 27.378,7900

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 27.415,00

        Satış: 27.551,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.390,67

        Satış: 13.728,09

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.868,58

        Satış: 27.375,48

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 27.883,67

        Satış: 28.580,25

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.301,88

        Satış: 3.248,90

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.835,53

        Satış: 4.032,10

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 68.317,00

        Satış: 68.975,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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