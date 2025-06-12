Altın fiyatları yükselişte! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Ortadoğu'da yaşanan gerilim ve küresel ticaret belirsizlikleri, yatırımcıları yeniden altına yöneltti. Altın fiyatları, güvenli liman talebindeki artışla birlikte yükseldi. Külçe altın, önceki seansta yüzde 1 yükseldikten sonra bu sabah yüzde 0,6 artarak ons başına yaklaşık 3.373 dolara kadar çıktı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 12 Haziran 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatları 12 Haziran 2025 Perşembe verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın, Ortadoğu’da artan gerilimlerin etkisiyle üst üste değer kazandı. Aynı zamanda, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifeleri hakkında iki hafta içinde ticaret ortaklarını bilgilendireceğini açıklaması da altının “güvenli liman” özelliğini destekledi. Altının gramı, şu sıralar 4 bin 256 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons altın, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 12 Haziran 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.256,1250
Satış: 4.256,6040
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.372,29
Satış: 3.372,92
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.809,8000
Satış: 6.959,5500
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.251,5200
Satış: 27.765,6200
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.690,00
Satış: 27.889,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.564,41
Satış: 13.906,07
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.213,87
Satış: 27.727,09
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 27.882,97
Satış: 28.579,53
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.325,61
Satış: 3.282,58
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.874,61
Satış: 4.081,83
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 69.012,00
Satış: 69.828,00