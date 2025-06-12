Altın fiyatları 12 Haziran 2025 Perşembe verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın, Ortadoğu’da artan gerilimlerin etkisiyle üst üste değer kazandı. Aynı zamanda, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifeleri hakkında iki hafta içinde ticaret ortaklarını bilgilendireceğini açıklaması da altının “güvenli liman” özelliğini destekledi. Altının gramı, şu sıralar 4 bin 250 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons altın, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 12 Haziran 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…