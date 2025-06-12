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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 12 HAZİRAN 2025: Altında yükseliş sürüyor! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Ortadoğu'da yaşanan gerilim ve küresel ticaret belirsizlikleri, yatırımcıları yeniden altına yöneltti. Altın fiyatları, güvenli liman talebindeki artışla birlikte yükseldi. Külçe altın, önceki seansta yüzde 1 yükseldikten sonra bu sabah yüzde 0,6 artarak ons başına yaklaşık 3.373 dolara kadar çıktı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 12 Haziran 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2025 - 07:47 Güncelleme: 12.06.2025 - 15:28
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        1

        Altın fiyatları 12 Haziran 2025 Perşembe verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın, Ortadoğu’da artan gerilimlerin etkisiyle üst üste değer kazandı. Aynı zamanda, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifeleri hakkında iki hafta içinde ticaret ortaklarını bilgilendireceğini açıklaması da altının “güvenli liman” özelliğini destekledi. Altının gramı, şu sıralar 4 bin 278 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons altın, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 12 Haziran 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.277,9920

        Satış: 4.278,4600

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.372,29

        Satış: 3.372,92

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.844,8700

        Satış: 6.995,3700

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.379,4900

        Satış: 27.895,9100

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 27.788,00

        Satış: 27.944,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.629,83

        Satış: 13.973,26

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.345,11

        Satış: 27.861,06

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 28.240,52

        Satış: 28.953,22

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.334,22

        Satış: 3.288,34

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.888,66

        Satış: 4.090,31

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 69.261,00

        Satış: 69.973,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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