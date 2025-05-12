Altın haftaya düşüşle başladı! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ilk iş gününde yakından takip ediliyor. Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Ons altın 3.280 dolara gerilerken, ABD-Çin ticaret müzakerelerinden gelen pozitif mesajlar ve Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes umudu, güvenli liman talebini zayıflattı. Ons altındaki düşüş, yurt içi piyasalardaki gram, çeyrek, ve cumhuriyet altınına da negatif olarak yansıdı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 12 Mayıs 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatları 12 Mayıs 2025 Pazartesi verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Altın fiyatlarındaki düşüşte, küresel ölçekte artan iyimserlik etkili oldu. Hafta sonu yapılan ABD-Çin ticaret müzakerelerinden olumlu sinyaller gelirken, Rusya-Ukrayna savaşında da ateşkes ihtimali son dönemin en güçlü seviyesine ulaştı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 12 Mayıs 2025 Altın fiyatları canlı takip ekranı…
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
Gram altın güne 4144 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4062 lira, en yüksek de 4144 lira seviyesi görüldü. Altının gram fiyatı saat 07.45 itibarıyla 4085 liradan alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.084,7700
Satış: 4.085,2810
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.323,8900
Satış: 3.326,0800
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.535,6300
Satış: 6.679,4300
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 26.142,5300
Satış: 26.636,0300
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.116,00
Satış: 27.334,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.033,95
Satış: 13.362,29
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 26.149,63
Satış: 26.642,86
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 27.708,39
Satış: 28.407,93
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.276,14
Satış: 3.227,15
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.794,23
Satış: 4.000,84
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 67.373,00
Satış: 68.439,00