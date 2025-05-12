Altın fiyatları 12 Mayıs 2025 Pazartesi verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Altın fiyatlarındaki düşüşte, küresel ölçekte artan iyimserlik etkili oldu. Hafta sonu yapılan ABD-Çin ticaret müzakerelerinden olumlu sinyaller gelirken, Rusya-Ukrayna savaşında da ateşkes ihtimali son dönemin en güçlü seviyesine ulaştı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 12 Mayıs 2025 Altın fiyatları canlı takip ekranı…