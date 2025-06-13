Altın fiyatları tırmanışa geçti! İşte Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 13 Haziran Cuma verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların ardından petrol fiyatları yükseldi ve yatırımcılar altın gibi güvenli limanlara yöneldi. Altının ons fiyatı yüzde 1.3 artışla 3430 doları gördü. Gram altın 4 bin 380 TL'yi aşarak tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 13 Haziran 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Haftanın son işlem günün altın almak veya satmak isteyenler alış-satış tablosunu inceliyor. İsrail’in İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği askeri saldırının ardından petrol fiyatları yükseldi ve güvenli liman altına olan talebi artırdı. Altının ons fiyatı yüzde 1.3 artışla 3430 dolara yükseldi. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 13 Haziran 2025 Altın fiyatları canlı takip ekranı.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.344,3590
Satış: 4.344,8530
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.440,49
Satış: 3.441,33
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.950,9700
Satış: 7.103,8300
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.803,9000
Satış: 28.328,4400
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.280,00
Satış: 28.464,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.869,46
Satış: 14.218,90
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.825,87
Satış: 28.350,82
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.340,39
Satış: 29.055,55
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.376,39
Satış: 3.339,98
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.957,13
Satış: 4.165,74
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 70.481,00
Satış: 71.268,00