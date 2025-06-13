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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 13 HAZİRAN 2025: Altın İsrail'in İran'a saldırısı sonrası yükselişte! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları tırmanışa geçti! İşte Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 13 Haziran Cuma verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların ardından petrol fiyatları yükseldi ve yatırımcılar altın gibi güvenli limanlara yöneldi. Altının ons fiyatı yüzde 1.3 artışla 3430 doları gördü. Gram altın 4 bin 380 TL'yi aşarak tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 13 Haziran 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 07:48 Güncelleme: 13.06.2025 - 08:03
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        1

        Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Haftanın son işlem günün altın almak veya satmak isteyenler alış-satış tablosunu inceliyor. İsrail’in İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği askeri saldırının ardından petrol fiyatları yükseldi ve güvenli liman altına olan talebi artırdı. Altının ons fiyatı yüzde 1.3 artışla 3430 dolara yükseldi. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 13 Haziran 2025 Altın fiyatları canlı takip ekranı.

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.344,3590

        Satış: 4.344,8530

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.440,49

        Satış: 3.441,33

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.950,9700

        Satış: 7.103,8300

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.803,9000

        Satış: 28.328,4400

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 28.280,00

        Satış: 28.464,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.869,46

        Satış: 14.218,90

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.825,87

        Satış: 28.350,82

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 28.340,39

        Satış: 29.055,55

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.376,39

        Satış: 3.339,98

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.957,13

        Satış: 4.165,74

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 70.481,00

        Satış: 71.268,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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