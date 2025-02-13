Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 14 ŞUBAT: Altın fiyatları yatay seyirde! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın, gram altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında son durum: 14 Şubat bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 14 Şubat 2025 Cuma haftanın son işlem günü için araştırılmaya başlandı. Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerinin ardından yükselen liman talebi ve ABD'den gelen son enflasyon verisiyle rekor seviyeye yakın bir yatay seyirde. Külçe ons başına 2.900 doların üzerinde işlem görüyor. Altının gram fiyatı ise şu sıralar 3 bin 389 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 14 Şubat 2025 Canlı altın fiyatları alış satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 07:38 Güncelleme: 14.02.2025 - 00:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Anlık ve canlı altın fiyatları haftanın dördüncü işlem günü için araştırılıyor. Bu yıl üst üste rekorlar kıran altın, ons ​​başına 3 bin dolarlık bir teste hazırlanıyor. Bu artış, ABD ekonomisi ve para politikası görünümüne ilişkin artan belirsizlik ortamında güvenli liman talebiyle desteklendi. Metalin son yükselişine külçe destekli borsa yatırım fonlarına gelen girişler eşlik etti. Anlık verilere göre ons altın 2 bin 916 liradan, gram altın 3 bin 389 liradan işlem görüyor. İşte 14 Şubat 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.377,0710

        Satış: 3.377,6860

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.914,2400

        Satış: 2.914,8600

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.404,0400

        Satış: 5.523,1100

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 21.692,1600

        Satış: 22.101,4600

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 22.322,00

        Satış: 22.429,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 10.814,39

        Satış: 11.087,11

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 21.696,01

        Satış: 22.105,61

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 22.678,50

        Satış: 23.246,99

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.863,16

        Satış: 2.736,43

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.123,13

        Satış: 3.283,63

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 55.463,00

        Satış: 55.961,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ameliyat pazarlığı yapan birime durdurma
        Ameliyat pazarlığı yapan birime durdurma
        Belediyelere terör soruşturması: 10 tutuklama
        Belediyelere terör soruşturması: 10 tutuklama
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
        Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
        Fenerbahçe tur kapısını araladı!
        Fenerbahçe tur kapısını araladı!
        Trump: Ukrayna da barış masasında olacak
        Trump: Ukrayna da barış masasında olacak
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        PFDK’dan Adana Demirspor kararı!
        PFDK’dan Adana Demirspor kararı!
        USS Harry S. Truman ticari gemiyle çarpıştı
        USS Harry S. Truman ticari gemiyle çarpıştı
        Galatasaray, Tzolakis’i listesine aldı!
        Galatasaray, Tzolakis’i listesine aldı!
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Cep telefonu kavgası
        Cep telefonu kavgası
        Zelenskiy: Putin yakında ölür
        Zelenskiy: Putin yakında ölür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir
        Taciz davası düştü
        Taciz davası düştü
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki
        Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki
        Deepfake, yaratıcılığın ve güvenliğin iki yüzü
        Deepfake, yaratıcılığın ve güvenliğin iki yüzü
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!