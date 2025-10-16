Habertürk
        Altın fiyatları yükselişte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 16 Ekim 2025 Perşembe günü için araştırılmaya başlandı. Altın, ABD-Çin arasındaki gerilimin tırmanması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl içinde iki kez daha faiz indirimine gideceği beklentileriyle rekor seviyeye yükseldi. Haftanın üçüncü işlem gününde ons altın 4.200 dolarla zirveye çıktı. Altının gram fiyatı ise 5 bin 600 lirayı aştı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 16 Ekim 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Giriş: 16.10.2025 - 00:19 Güncelleme: 16.10.2025 - 00:19
        1

        Anlık ve canlı altın fiyatları haftanın üçüncü işlem gününde de yakından takip ediliyor. ABD-Çin arasında artan gerilim ve Fed’in faiz indirimine gideceği yönündeki beklentiler nedeniyle yatırımcılar güvenli liman varlıklardan olan altına yöneldi. Altının ons fiyatı, 4.200 dolara ulaşarak tarihi zirvesini yeniledi. Yurt içinde gram altın fiyatı ise 5 bin 600 liranın üzerinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 16 Ekim 2025 güncel altın fiyatları!

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.643,5170

        Satış: 5.644,2300

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.199,51

        Satış: 4.200,30

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.030,9200

        Satış: 9.229,6400

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 36.123,6800

        Satış: 36.805,6500

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 37.859,00

        Satış: 38.093,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 17.991,88

        Satış: 18.445,37

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 36.096,56

        Satış: 36.777,93

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 38.479,76

        Satış: 39.445,67

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.201,71

        Satış: 4.301,47

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.298,28

        Satış: 5.536,00

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 94.298,00

        Satış: 95.087,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
