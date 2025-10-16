Altın fiyatları yükselişte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 16 Ekim 2025 Perşembe günü için araştırılmaya başlandı. Altın, ABD-Çin arasındaki gerilimin tırmanması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl içinde iki kez daha faiz indirimine gideceği beklentileriyle rekor seviyeye yükseldi. Haftanın üçüncü işlem gününde ons altın 4.200 dolarla zirveye çıktı. Altının gram fiyatı ise 5 bin 600 lirayı aştı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 16 Ekim 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.643,5170
Satış: 5.644,2300
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.199,51
Satış: 4.200,30
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.030,9200
Satış: 9.229,6400
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 36.123,6800
Satış: 36.805,6500
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 37.859,00
Satış: 38.093,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 17.991,88
Satış: 18.445,37
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 36.096,56
Satış: 36.777,93
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 38.479,76
Satış: 39.445,67
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.201,71
Satış: 4.301,47
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.298,28
Satış: 5.536,00
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 94.298,00
Satış: 95.087,00