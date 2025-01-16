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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 16 OCAK 2025: Altın fiyatları rekora koşuyor! Bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları rekora koşuyor! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Altın yatırımcıları, uzun zamandır beklediği rekora kavuştu. Gram altın tarihi yüksek seviyesine ulaştı. ABD'de aylık enflasyon beklentilerin üzerinde gerçekleşirken Gazze'den gelen ateşkes haberi altın üzerinde etkili oldu. Ons altın güne 2696 dolardan başladı. Bir süredir dalgalı seyreden gram altın ise 3076 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 16 Ocak 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 07:25 Güncelleme: 16.01.2025 - 07:25
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        Altın fiyatları 16 Ocak 2025 Perşembe verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Bir süredir dalgalı seyir izleyen altın fiyatları ABD'de yükselen enflasyon ve Gazze'deki ateşkesle birlikte rekor kırdı. Gram altın güne 3074 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3071 lira, en yüksek de 3083 lira seviyesini gördü. Böylece altının gram fiyatı, 3083 lirayla tarihi yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 16 Ocak 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        Altın yatırımcılarının uzun zamandır beklediği gelişme yaşandı. Altın fiyatları ABD'de yükselen enflasyon ve Gazze'deki ateşkesle birlikte rekor kırdı. Gram altın tarihi yüksek seviyesine ulaştı.

        Güne 3074 liradan başlayan gram altın, gün içinde en düşük 3071 lira en yüksek de 3083 lira seviyesini gördü. Böylece altının gramı 3083 lirayla tarihi yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

        Şu sıralar gram altın, bugün 3 bin 76 liradan, çeyrek altın ise 5 bin 30 liradan işlem görüyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.076,2170

        Satış: 3.076,6620

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.697,1400

        Satış: 2.697,5300

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.921,8900

        Satış: 5.030,1900

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.686,6900

        Satış: 20.058,9400

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.991,00

        Satış: 20.159,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.812,92

        Satış: 10.060,05

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.687,35

        Satış: 20.058,57

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 20.282,20

        Satış: 20.791,79

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.662,27

        Satış: 2.509,90

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.796,69

        Satış: 2.952,55

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 49.669,00

        Satış: 50.298,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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