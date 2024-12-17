Altın fiyatları yukarı yönlü hareket ediyor! 17 Aralık bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. FED faiz kararı öncesinde altın fiyatları yukarı yönlü hareket ediyor. Haftanın ikinci iş gününde gram altın fiyatı 2 bin 983 lirayken, ons altın 2 bin 654 liradan işlem görüyor. Peki; bugün ata, ons, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 17 Aralık 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…
Altın fiyatları 17 Aralık Salı günü verileri araştırılıyor. Hızlı yükseliş ve düşüş grafiği sergileyen altın fiyatları için kritik haftaya girildi. Piyasalar, Aralık ayı ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ve sözlü yönlendirmelerine odaklandı. Bir süredir 3 bin lira sınırında seyreden gram altın fiyatı, haftanın ikinci iş gününde 2 bin 983 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 17 Aralık 2024 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
Gram altın, 17 Aralık Salı günü 2 bin 983 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 878 liradan işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.983,2330
Satış: 2.983,7620
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.651,1100
Satış: 2.654,3200
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.773,0600
Satış: 4.878,2000
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.093,1600
Satış: 19.453,3500
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.340,00
Satış: 19.711,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.512,81
Satış: 9.752,81
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 19.085,26
Satış: 19.445,97
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 19.925,72
Satış: 20.426,48
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.624,37
Satış: 2.464,58
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.735,11
Satış: 2.886,31
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 48.279,00
Satış: 49.030,00