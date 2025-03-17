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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 17 MART 2025: Altın rekor seviyeye yakın! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları rekor seviyeye yakın! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ilk iş gününde yakından takip ediliyor. Altın almak ve satmak isteyenler canlı alış-satış grafiğini inceliyor. Geçtiğimiz haftayı yükseliş açısından verimli geçiren altın, ons bazında uzun zamandır beklenen 3 bin dolar seviyesini aştı. Anlık verilere göre, ons altın 2 bin 988 liradan işlem görürken, gram altın 3 bin 521 liradan alınıp satılıyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 17 Mart 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 07:30 Güncelleme: 17.03.2025 - 08:07
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        1

        Altın fiyatları 17 Mart 2025 Pazartesi verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın ABD'nin Yemen'e saldırıları ve Fed beklentisiyle rekora yakın seyrediyor. Ons tarafındaki güçlü ivmelenme gram tarafına da pozitif yansıdı. Döviz kurlarındaki volatilite de altını destekleyen unsurlar arasında yer aldı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 17 Mart 2025 Altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

        Gram altın güne 3516 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3516 lira, en yüksek de 3529 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3521 liradan alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.521,0590

        Satış: 3.521,5070

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.987,9800

        Satış: 2.988,5300

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.633,7500

        Satış: 5.757,5100

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 22.535,0100

        Satış: 22.959,6100

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 23.078,00

        Satış: 23.207,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 11.252,23

        Satış: 11.535,88

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 22.576,06

        Satış: 23.001,97

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 23.386,14

        Satış: 23.972,06

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.928,29

        Satış: 2.814,08

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.228,97

        Satış: 3.397,12

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 57.341,00

        Satış: 57.902,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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