Altın fiyatları düşüşte! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 18 Eylül 2025 Perşembe günü yatırımcıların odağında yer alıyor. Fed kararı öncesi güncel alış-satış rakamları merak ediliyor. Altın, haftanın dördüncü işlem gününde dolardaki hafif toparlanma ve kar realizasyonu nedeniyle geriledi. Geçtiğimiz gün 3 bin 700 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gören ons altın, bugün an itibarıyla 3 bin 668 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise 4 bin 886 liradan alıcı buluyor. Peki, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte, 18 Eylül 2025 canlı altın fiyatları takip ekranı.
Altın fiyatları 18 Eylül 2025 Perşembe günü açıklanacak Fed faiz kararı öncesi yakından takip ediliyor. Dün altın fiyatları tarihi zirvesini gördü. Ons altın 3 bin 700 doları, gram altın ise 4 bin 900 lirayı aşarak rekor kırdı. Haftanın üçüncü işlem gününde ise altın fiyatlarında hafif düşüş gözlemleniyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL’den alınıp satılıyor? İşte, 18 Eylül 2025 güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.886,6540
Satış: 4.887,1590
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.667,68
Satış: 3.668,34
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.818,8000
Satış: 7.990,6100
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 31.276,8900
Satış: 31.866,7100
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 32.426,00
Satış: 32.684,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 15.592,57
Satış: 15.985,26
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 31.282,90
Satış: 31.872,75
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 32.983,22
Satış: 33.805,05
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.733,64
Satış: 3.756,36
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.537,83
Satış: 4.774,47
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 80.765,00
Satış: 81.458,00