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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 18 HAZİRAN: Altın fiyatlarında yükseliş! Bugün Cumhuriyet altını, yarım, çeyrek altın, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Altın fiyatlarında yükselişte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Güncel altın fiyatları 18 Haziran Çarşamba günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İsrail ile İran arasında tırmanan gerilim rish iştahını azalttı. Yatırımcılar güvenli limanlara yönelirken altın, Asya işlemlerinin erken saatlerinde yükselişe geçti. Külçe altın, Pazartesi günü yüzde 1,4 ile son bir ayın en büyük günlük düşüşünü yaşamasının ardından yüzde 0,4'e kadar artarak 3.400 dolar seviyesini aştı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 18 Haziran Çarşamba 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 07:44 Güncelleme: 18.06.2025 - 00:46
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        1

        Canlı altın fiyatları ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Orta Doğu'daki gerilimin tırmanmasıyla küresel piyasalarda karışık bir seyir izleniyor. İran ile İsrail arasındaki giderek artan gerilim nedeniyle yatırımcılar güvenli liman olan altına yöneliyor. Altın pazartesi günü yaşanan yüzde 1,4'lük düşüşün ardından Trump'ın açıklamalarıyla tekrar yükselişe geçti. Gram altın bugün saat 15:25 itibarıyla 4.288 TL, çeyrek altın ise 7.011 TL seviyesinde. Peki 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım ve ons altın ne kadar? İşte, 18 Haziran 2025 Güncel altın fiyatları alış-satış tablosu

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.289,0350

        Satış: 4.289,4330

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.386,74

        Satış: 3.387,51

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.861,3500

        Satış: 7.012,5200

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.442,1900

        Satış: 27.958,4600

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 28.064,00

        Satış: 28.214,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.670,93

        Satış: 14.015,10

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.427,56

        Satış: 27.944,47

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 28.551,11

        Satış: 29.264,08

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.357,99

        Satış: 3.315,25

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.927,23

        Satış: 4.129,59

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 69.949,00

        Satış: 70.648,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
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