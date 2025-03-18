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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 18 MART 2025: Altın rekor kırdı! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları rekor kırdı! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 18 Mart 2025 Perşembe haftanın ikinci işlem günü için araştırılmaya başlandı. Bir süredir yatay seyir izleyen altın yeniden rekor kırdı. Jeopolitik riskler, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife uygulamaları, küresel belirsizlikler gibi konular altını destekleyen ana unsurlar oldu. Altının gram fiyatı, 3 bin 549 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 18 Mart 2025 Canlı altın fiyatları alış satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 07:22 Güncelleme: 18.03.2025 - 07:22
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        1

        Anlık ve canlı altın fiyatları haftanın ikinci işlem günü için araştırılıyor. Fed'in faiz kararı öncesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını yeniden başlatması ve doların güç kaybının devam etmesiyle birlikte altın yeniden rekor kırdı. Anlık verilere göre ons altın 3 bin 10 liradan, gram altın 3 bin 549 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 18 Mart 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        Gram altın güne 3536 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3534 lira, en yüksek de 3552 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3549 liradan alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.548,6260

        Satış: 3.549,0030

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.010,0100

        Satış: 3.010,6400

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.678,0400

        Satış: 5.802,7700

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 22.712,4000

        Satış: 23.140,8700

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 23.209,00

        Satış: 23.376,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 11.322,07

        Satış: 11.607,09

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 22.715,12

        Satış: 23.143,18

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 23.418,06

        Satış: 24.004,77

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.939,51

        Satış: 2.830,96

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.247,38

        Satış: 3.421,99

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 57.664,00

        Satış: 58.324,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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