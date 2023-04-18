Altın fiyatları dalgalı seyrini sürdürüyor. İç piyasalarda güvenli liman olarak görülen altın fiyatlarındaki son durum yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta rekor tazeleyen altın fiyatları, geçtiğimiz hafta göz önüne alındığında düşüş gösterdi. İşte 18 Nisan 2023 Kapalıçarşı'da bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları...

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