ALTIN FİYATLARI ZİRVEDE!

Gram altın dün 4 bin 79 TL'den işlem görürken, 18 Nisan Cuma günü 4 bin 72 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 6 bin 528 lira iken, 6 bin 514 lira olarak güncellendi.

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