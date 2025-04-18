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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 18 Nisan 2025: Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! Bugün gram altın, çeyrek altın, tam, Cumhuriyet altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! 18 Nisan bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

        Altın fiyatlarının yükselişi sürüyor. Analistler, küresel piyasalarda yaşanan belirsizliklerin yatırımcıların altına olan talebini artırdığına işaret etti. Altının ons fiyatının rekor seviyeye ulaşmasının ardından yatırımcıların kar realizasyonuna yöneldiğini belirten analistler, ABD ile Çin arasındaki süregelen gerilimin altın fiyatlarının yönü üzerinde belirli olmaya devam edeceğini kaydetti. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 18 Nisan 2025 canlı altın alış-satış tablosu ile altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 07:17 Güncelleme: 18.04.2025 - 07:17
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        1

        Altının ons fiyatı, dün 3 bin 357,82 doları görerek rekor kırdı. ABD'de ticari tarifelerin ülkede enflasyonist baskıları artırabileceği endişesi ekonomide ana gündem maddelerinden biri olmaya devam ederken, ABD'nin Çin'e karşı uyguladığı korumacı ticaret yaklaşımı varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor. Peki, bugün altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 18 Nisan 2025 altın fiyatları...

        2

        ALTIN FİYATLARI ZİRVEDE!

        Gram altın dün 4 bin 79 TL'den işlem görürken, 18 Nisan Cuma günü 4 bin 72 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 6 bin 528 lira iken, 6 bin 514 lira olarak güncellendi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.072,0090

        Satış: 4.073,6370

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.325,87

        Satış: 3.327,83

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.514,8900

        Satış: 6.660,0600

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.059,5600

        Satış: 26.558,7900

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 26.729,00

        Satış: 27.017,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 12.991,16

        Satış: 13.322,28

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.063,77

        Satış: 26.563,08

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 27.100,66

        Satış: 27.785,16

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.242,80

        Satış: 3.193,48

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.740,06

        Satış: 3.951,62

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 66.411,00

        Satış: 67.594,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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