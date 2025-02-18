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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 19 ŞUBAT 2025: Altın yükselişte! Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları yükselişte! Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar?

        Canlı altın fiyatları ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesiyle birlikte altın fiyatları ralli yapmaya başladı. Trump'ın korumacı tavırları, jeopolitik söylemleri, sert çıkışları altına yükseliş getirdi. Gram altın 3 bin 405 liradan, çeyrek altın 5 bin 449 liradan işlem görüyor. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 19 Şubat 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 07:33 Güncelleme: 19.02.2025 - 00:27
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        1

        Canlı altın fiyatları haftanın ikinci iş günü için araştırılıyor. Altın fiyatları birkaç gündür alıcılı seyir izliyor. Altın yatırımcıları heyecanla verileri takip ederken küresel ekonomik gelişmeler değerli maden üzerinde etkisini sürdürüyor. Anlık verilere göre, gram altın 3 bin 405 lira, çeyrek altın 5 bin 449 lira seviyesinde. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu? İşte 19 Şubat 2025 Altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        Gram altın güne 3377 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3370 lira, en yüksek de 3393 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3405 liradan alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.405,9620

        Satış: 3.406,4640

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.917,87

        Satış: 2.918,38

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.449,6600

        Satış: 5.569,4500

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 21.798,6500

        Satış: 22.209,6600

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 22.711,00

        Satış: 22.833,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 10.863,84

        Satış: 11.137,74

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 21.794,16

        Satış: 22.205,61

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 23.070,57

        Satış: 23.648,71

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.896,63

        Satış: 2.776,74

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.177,02

        Satış: 3.341,99

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 56.416,00

        Satış: 56.956,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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