Altın fiyatları rekor kırdı! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları son dakika hareketliliği haftanın ikinci iş gününde de yakından takip ediliyor. Geçen hafta üst üste gelen rekorların ardından bu hafta da pozitif başlangıç yapan altın rekor kırdı. Haftaya 3077 liradan başlayan gram altın, şu sıralar 3 bin 118 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 21 Ocak 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…
Altın fiyatları 21 Ocak 2025 Salı verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları geçen hafta üst üste kırdığı rekorların ardından haftaya yeniden rekor kırarak başladı. Fed'in faiz indirimine gitme olasılığını düşürmesiyle beraber bir dönem satıcılı seyreden altın son zamanlarda güç kazandı. Anlık verilere göre gram altın 3 bin 118 lira, çeyrek altın 5 bin 98 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 21 Ocak 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.118,0610
Satış: 3.118,5530
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.723,8400
Satış: 2.724,5400
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.988,2400
Satış: 5.098,1200
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.952,5900
Satış: 20.329,4600
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 20.263,00
Satış: 20.433,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.945,53
Satış: 10.196,59
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 19.953,41
Satış: 20.330,81
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.459,85
Satış: 20.973,82
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.685,69
Satış: 2.537,22
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.834,74
Satış: 2.992,48
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 50.344,00
Satış: 50.981,00