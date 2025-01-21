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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 21 OCAK 2025: Altın rekor kırdı! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları rekor kırdı! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları son dakika hareketliliği haftanın ikinci iş gününde de yakından takip ediliyor. Geçen hafta üst üste gelen rekorların ardından bu hafta da pozitif başlangıç yapan altın rekor kırdı. Haftaya 3077 liradan başlayan gram altın, şu sıralar 3 bin 118 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 21 Ocak 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 07:23 Güncelleme: 21.01.2025 - 07:31
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        1

        Altın fiyatları 21 Ocak 2025 Salı verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları geçen hafta üst üste kırdığı rekorların ardından haftaya yeniden rekor kırarak başladı. Fed'in faiz indirimine gitme olasılığını düşürmesiyle beraber bir dönem satıcılı seyreden altın son zamanlarda güç kazandı. Anlık verilere göre gram altın 3 bin 118 lira, çeyrek altın 5 bin 98 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 21 Ocak 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.118,0610

        Satış: 3.118,5530

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.723,8400

        Satış: 2.724,5400

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.988,2400

        Satış: 5.098,1200

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.952,5900

        Satış: 20.329,4600

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 20.263,00

        Satış: 20.433,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.945,53

        Satış: 10.196,59

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.953,41

        Satış: 20.330,81

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 20.459,85

        Satış: 20.973,82

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.685,69

        Satış: 2.537,22

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.834,74

        Satış: 2.992,48

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 50.344,00

        Satış: 50.981,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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