Altın fiyatları yatay seyirde! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yatırımcılar veya alım satım yapmak isteyenler güncel alış satış rakamlarını merak ediyor. Güvenli liman varlıklardan biri olan altın, haftanın son işlem gününde yatay seyrini sürdürüyor. Gram altın, saat 07.55 itibarıyla 4 bin 392 liradan işlem görürken, çeyrek altın ise 7 bin 180 liradan alıcı buluyor. Peki 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ve ons altın ne kadar oldu? İşte 22 Ağustos 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı...
Altın fiyatları 22 Ağustos Cuma günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın, haftanın son işlem gününde yatay seyrini sürdürüyor. Ons altın, saat 07.50 itibarıyla 3 bin 338 dolardan işlem görüyor. Öte yandan piyasalar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşmaya odaklandı. Powell'ın eylül ayında faiz indirimine gidip gidilmeyeceğine dair vereceği mesajlar yakından takip edilecek. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL’den alınıp satılıyor? İşte, 22 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.389,61
Satış: 4.392,03
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.337,86
Satış: 3.338,53
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.023,37
Satış: 7.180,97
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 28.093,48
Satış: 28.636,05
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.595,00
Satış: 28.793,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 14.002,84
Satış: 14.361,94
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 28.093,48
Satış: 28.636,05
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 29.159,94
Satış: 29.888,06
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.403,55
Satış: 3.372,86
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.001,27
Satış: 4.213,80
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 71.223,00
Satış: 71.872,00