        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 23 OCAK 2025: Altın yeni bir rekora imza attı! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın yeni bir rekora imza attı! İşte 23 Ocak 2026 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Canlı altın fiyatları 23 Ocak 2026 Cuma günü hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Altın, jeopolitik riskler ve Federal Rezerv'in bağımsızlığına yönelik yenilenen tehditlerin desteğiyle yeni bir rekora imza attı. Ons altın haftanın son işlem gününde 4 bin 967 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Serbest piyasada 6 bin 900 lira seviyesinde seyreden gram altın, Kapalıçarşı ve Kuyumcukent'te 7 bin lirayı aştı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL'den alınıp satılıyor? İşte 23 Ocak 2026 altın fiyatları alış-satış tablosu.

        Giriş: 23.01.2026 - 09:40 Güncelleme: 23.01.2026 - 09:40
        1

        Güncel altın fiyatları gün içinde altın almak ya da bozdurmak isteyenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Haftanın son işlem gününde Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları kontrol ediliyor. Sarı metal, jeopolitik riskler ve Federal Rezerv'in bağımsızlığına yönelik yenilenen tehditlerin desteğiyle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Altının ons fiyatı, cuma günü 4 bin 967 dolar seviyesine çıktı ve zayıflayan doların desteğiyle haftalık yaklaşık yüzde 8'lik bir kazanç elde etme yolunda ilerliyor. İşte 23 Ocak 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı.

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.911,0110

        Satış: 6.911,8470

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.952,26

        Satış: 4.953,39

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 11.057,6200

        Satış: 11.300,8700

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 44.230,4700

        Satış: 45.065,2400

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 45.460,00

        Satış: 45.834,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 22.041,92

        Satış: 22.597,39

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 44.222,04

        Satış: 45.056,57

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 45.152,91

        Satış: 46.287,64

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.856,51

        Satış: 5.070,82

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.362,32

        Satış: 6.660,43

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 113.300,00

        Satış: 114.673,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
