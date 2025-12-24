Altın piyasasında yaşanan hareketlilik yakından takip ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatlarında rekor serisi sürüyor. Zayıflayan dolar, jeopolitik gerilimler ve Fed’in faiz indirimi beklentileri sarı metaldeki yükselişi destekliyor. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 4.525 dolara yükselerek rekor tazeledi. Ons altının rekor kırmasıyla gram altında da yükseliş tüm hızıyla devam etti. Gram altın 6.190 TL sınırını aşarak yeni rekora imza attı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 24 Aralık 2025 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…