Altın fiyatlarında rekor serisi sürüyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları 24 Aralık 2025 Çarşamba günü yatırımcılar ve alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Zayıflayan dolar, jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentileri altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Haftanın üçüncü işlem gününde altının ons fiyatı 4.500 dolar seviyesini aşarak rekor tazelerken, iç piyasada gram altın 6.190 TL'yi geçti. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, yarım altın kaç TL? İşte, 24 Aralık 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın piyasasında yaşanan hareketlilik yakından takip ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatlarında rekor serisi sürüyor. Zayıflayan dolar, jeopolitik gerilimler ve Fed’in faiz indirimi beklentileri sarı metaldeki yükselişi destekliyor. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 4.525 dolara yükselerek rekor tazeledi. Ons altının rekor kırmasıyla gram altında da yükseliş tüm hızıyla devam etti. Gram altın 6.190 TL sınırını aşarak yeni rekora imza attı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 24 Aralık 2025 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.193,2340
Satış: 6.194,0050
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.492,17
Satış: 4.493,35
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.909,1700
Satış: 10.127,2000
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 39.636,7000
Satış: 40.384,9100
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 40.165,00
Satış: 40.998,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 19.758,24
Satış: 20.256,18
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 39.640,35
Satış: 40.388,46
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 41.147,79
Satış: 42.194,12
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.448,97
Satış: 4.597,80
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.700,08
Satış: 5.969,09
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 100.256,00
Satış: 102.180,00