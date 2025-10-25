Canlı altın fiyatları 25 Ekim Cumartesi günü yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası (Fed) faiz indirimi beklentileri ve ABD-Çin arasındaki ticaret gerilimi nedeniyle rekor üstüne rekor kıran altında ibre tersine döndü. Doların güçlenmesinin yanı sıra aşırı alım bölgesine taşınan rallinin ardından sert bir düzeltme geçiren sarı metal düşüş gösterdi. An itibarıyla serbest piyasada gram altın 5.549 TL, çeyrek altın ise 8.877 TL seviyelerinde işlem görüyor. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 25 Ekim 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu…