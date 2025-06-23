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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 24 HAZİRAN 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatlarında son durum! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ilk iş gününde yakından takip ediliyor. Altın almak ve satmak isteyenler canlı alış-satış grafiğini inceliyor. Güncel verilere göre, gram altın 4 bin 318 liradan alınıp satılıyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 24 Haziran 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2025 - 23:58 Güncelleme: 23.06.2025 - 23:58
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        1

        Altın fiyatları 24 Haziran 2025 Pazartesi verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altının ons fiyatı, dün gün içinde yüzde 0,8 kadar artış gösterdikten sonra, yaklaşık 3.360 dolar civarında işlem gördü. Bugün ise saat 15.30 itibarıyla ons altın 3 bin 358 lira, gram altın ise 4 bin 298 lira seviyesinde seyrediyor. İşte 24 Haziran 2025 Altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.318,0900

        Satış: 4.318,5880

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.357,79

        Satış: 3.358,47

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış:6.912,1200

        Satış: 7.064,1100

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.506,9200

        Satış: 28.025,7600

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 28.145,00

        Satış: 28.300,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.729,67

        Satış: 14.075,29

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.545,43

        Satış: 28.064,49

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 28.610,27

        Satış: 29.332,11

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.364,77

        Satış: 3.323,66

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.938,25

        Satış: 4.141,90

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 70.145,00

        Satış: 70.859,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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