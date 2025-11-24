Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? İşte 24 Kasım 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları
Canlı altın fiyatları 24 Kasım 2025 Pazartesi günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Küresel ve yerel piyasalarda yaşanan gelişmeler, jeopolitik etkiler ve döviz kurundaki dalgalanmalar altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Sarı metal, güçlenen dolar ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine yönelik beklentilerdeki düşüş nedeniyle güne düşüşle başladı. Ons altın sabah saatlerinde 4.067 dolardan işlem görürken, serbest piyasada gram altın 5.525 TL seviyesinde seyrediyor. İşte, 24 Kasım 2025 güncel Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatları alış-satış değerleri...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.524,8580
Satış: 5.525,6500
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.063,15
Satış: 4.067,13
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 8.839,7700
Satış: 9.034,4400
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 35.359,0900
Satış: 36.027,2400
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 37.234,00
Satış: 37.434,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 17.628,54
Satış: 18.073,18
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 35.367,61
Satış: 36.035,82
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 37.999,59
Satış: 38.958,79
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.147,85
Satış: 4.235,65
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.210,76
Satış: 5.439,79
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 92.741,00
Satış: 93.441,00