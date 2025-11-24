Güncel altın fiyatları 24 Kasım 2025 Pazartesi yani haftanın ilk işlem gününde yakından takip ediliyor. Doalrın güçlenmesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine yönelik beklentilerdeki düşüş nedeniyle altın güne düşüşle başladı. Spot altının ons fiyatı, sabah saatlerinde 4.067 dolardan işlem görüyor. Yurt içinde gram altın da 5.525 TL’ye geriledi. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 24 Kasım 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…