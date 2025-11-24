Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 24 KASIM 2025: Altında düşüş devam ediyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

        Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? İşte 24 Kasım 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Canlı altın fiyatları 24 Kasım 2025 Pazartesi günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Küresel ve yerel piyasalarda yaşanan gelişmeler, jeopolitik etkiler ve döviz kurundaki dalgalanmalar altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Sarı metal, güçlenen dolar ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine yönelik beklentilerdeki düşüş nedeniyle güne düşüşle başladı. Ons altın sabah saatlerinde 4.067 dolardan işlem görürken, serbest piyasada gram altın 5.525 TL seviyesinde seyrediyor. İşte, 24 Kasım 2025 güncel Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatları alış-satış değerleri...

        Giriş: 24.11.2025 - 07:55 Güncelleme: 24.11.2025 - 07:55
        1

        Güncel altın fiyatları 24 Kasım 2025 Pazartesi yani haftanın ilk işlem gününde yakından takip ediliyor. Doalrın güçlenmesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine yönelik beklentilerdeki düşüş nedeniyle altın güne düşüşle başladı. Spot altının ons fiyatı, sabah saatlerinde 4.067 dolardan işlem görüyor. Yurt içinde gram altın da 5.525 TL’ye geriledi. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 24 Kasım 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.524,8580

        Satış: 5.525,6500

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.063,15

        Satış: 4.067,13

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 8.839,7700

        Satış: 9.034,4400

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 35.359,0900

        Satış: 36.027,2400

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 37.234,00

        Satış: 37.434,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 17.628,54

        Satış: 18.073,18

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 35.367,61

        Satış: 36.035,82

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 37.999,59

        Satış: 38.958,79

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.147,85

        Satış: 4.235,65

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.210,76

        Satış: 5.439,79

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 92.741,00

        Satış: 93.441,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
