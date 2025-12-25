Habertürk
        CANLI ALTIN FİYATLARI 25 ARALIK 2025: Altında yeni rekor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatları 25 Aralık 2025 Perşembe günü yatırımcılar ve alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Zayıflayan dolar, jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentileri altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Haftanın üçüncü işlem gününde altının ons fiyatı 4.490 dolar seviyesini aşarak rekor tazelerken, iç piyasada gram altın 6.180 TL'yi geçti. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, yarım altın kaç TL? İşte, 25 Aralık 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Giriş: 25.12.2025 - 00:15 Güncelleme: 25.12.2025 - 00:15
        1

        Altın piyasasında yaşanan hareketlilik yakından takip ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatlarında rekor serisi sürüyor. Zayıflayan dolar, jeopolitik gerilimler ve Fed’in faiz indirimi beklentileri sarı metaldeki yükselişi destekliyor. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 4.490 doları aşarak rekor tazeledi. Ons altının rekor kırmasıyla gram altında da yükseliş tüm hızıyla devam etti. Gram altın 6.180 TL sınırını geçerek yeni rekora imza attı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 25 Aralık 2025 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.181,8670

        Satış: 6.182,6520

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.489,80

        Satış: 4.490,71

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.893,1200

        Satış: 10.110,7700

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 39.572,4700

        Satış: 40.319,3900

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 40.075,00

        Satış: 40.790,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.719,41

        Satış: 20.216,33

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 39.562,46

        Satış: 40.309,01

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 41.308,89

        Satış: 42.359,20

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.440,91

        Satış: 4.576,81

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.687,25

        Satış: 5.938,69

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 100.031,00

        Satış: 101.661,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
