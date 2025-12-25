Altın fiyatlarında yeni rekor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları 25 Aralık 2025 Perşembe günü yatırımcılar ve alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Zayıflayan dolar, jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentileri altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Haftanın üçüncü işlem gününde altının ons fiyatı 4.490 dolar seviyesini aşarak rekor tazelerken, iç piyasada gram altın 6.180 TL'yi geçti. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, yarım altın kaç TL? İşte, 25 Aralık 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın piyasasında yaşanan hareketlilik yakından takip ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatlarında rekor serisi sürüyor. Zayıflayan dolar, jeopolitik gerilimler ve Fed’in faiz indirimi beklentileri sarı metaldeki yükselişi destekliyor. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 4.490 doları aşarak rekor tazeledi. Ons altının rekor kırmasıyla gram altında da yükseliş tüm hızıyla devam etti. Gram altın 6.180 TL sınırını geçerek yeni rekora imza attı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 25 Aralık 2025 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.181,8670
Satış: 6.182,6520
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.489,80
Satış: 4.490,71
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.893,1200
Satış: 10.110,7700
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 39.572,4700
Satış: 40.319,3900
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 40.075,00
Satış: 40.790,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 19.719,41
Satış: 20.216,33
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 39.562,46
Satış: 40.309,01
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 41.308,89
Satış: 42.359,20
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.440,91
Satış: 4.576,81
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.687,25
Satış: 5.938,69
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 100.031,00
Satış: 101.661,00